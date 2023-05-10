Скрытые камеры начали ловить непристегнутых водителей в Хабаровске Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

В Хабаровске с 10 мая начали работать камеры, которые будут искать водителей и пассажиров, не желающих пристегиваться ремнями безопасности. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

Инспекторы напоминают, что использование ремней безопасности прописано в правилах дорожного движения. За их нарушение придется ответить по закону.

- Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка непристегнутых пассажиров, если конструкцией автомобиля предусмотрены ремни, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Водителей призвали быть осторожными и не забывать о правилах.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре зафиксировали первое в этом сезоне ДТП с электросамокатом. В нем сильно пострадала девушка - она упала с мобильного транспорта и получила травмы. Ее пришлось доставить в больницу.

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