Отправиться в поход к затерянному самолету предлагают жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В регионе продолжает действовать проект «Отдыхаем в крае». На предстоящие выходные его партнеры приготовили насыщенную программу - и конные экскурсии, и сплавы, и походы. Все соответствует требованиям безопасности, уточняют организаторы.

- Например, в субботу, 13 мая, можно отправиться всей семьей в конный тур. Путешествие рассчитано на целый день. Туристов ждет поездка за город на конюшню, где вас встретят, покатают на лошадях, а также проведут экскурсию по конному клубу и расскажут все об этих удивительных животных. Верховая езда и общение с лошадьми полезны для здоровья, помогают снять стресс и укрепить мышцы, - рассказали в министерстве туризма края.

А если вы хотите уехать на все выходные, то сплав-минипоход к затерянному самолету вам подойдет идеально. С 12 по 14 мая в тур могут отправиться и взрослые, и дети. Посетителей ждет кухня от шефа, поход, интересные истории и сплав.

На 14 мая в планах другой сплав - на сапах и байботах по реке Обор. Его протяженность - 12 километров. В стоимость включены проезд до места, обед, инвентарь и работа двух гидов. Количество мест ограничено.

Пройдут в регионе и популярные этнографические туры. Например, 13 мая можно посмотреть наскальные рисунки Сикачи-Аляна и узнать их легенды, а 14 мая всех ждут в Нанайском районе. Здесь для туристов проведут мастер-классы по танцам с бубнами, тиснению на бересте и другим занятиям. Не обойдется без вкусного национального обеда и посещения Сопки любви.

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