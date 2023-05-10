Центры детских инициатив откроются в каждой школе Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В каждой школе Хабаровска вскоре появятся центры детских инициатив. Об этом сказал Сергей Кравчук, мэр города, подводя итоги конкурса-смотра «Во славу отцов и Отечества». Масштабная работа по нему началась еще в сентябре прошлого года. Церемония прошла на площади Славы, где собрались почти три тысячи школьников, представителей патриотических клубов и объединений.

Этот конкурс - самый масштабный среди хабаровских школьников. В него входит немало направлений. В течение учебного года школьники встречаются с ветеранами, создают книги воспоминаний, изучают историю, участвуют в соревнованиях и делают многое другое.

- Продолжая лучшие традиции патриотического воспитания, в каждой школе города с нового учебного года откроются центры детских инициатив, кабинеты начальной военной подготовки. Мы оборудуем их современной техникой, учебниками, пособиями и экспонатами. Так подростки смогут получать знания об истории России и отрабатывать практические навыки, необходимые для защиты нашей страны, - рассказал Сергей Кравчук.

После мэр наградил победителей конкурса, а в конце ребята возложили цветы к Вечному огню.

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