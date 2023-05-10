Несколько домов остались без горячей воды в Биробиджане Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 утра 10 мая в Биробиджане семь домов остались без горячей воды. Об этом сообщила администрация областной столицы.

- В связи с производством работ по устройству тепловой сети дома временно отключены от горячей воды, - рассказали в мэрии.

Речь идет о зданиях по адресам: Ленина №16, Пушкина №№ 2, 4, Октябрьской №№ 3 и 3А, Калинина №9, Пионерской №43.

Воды не будет четыре дня. Снова принять горячий душ или ванну жители города смогут после 20 часов 13 мая.

К слову, для жителей города отключение стало неприятным сюрпризом. Они сообщили, что об этом их заранее никто не предупредил. В администрации же ответили на жалобу: сотрудники мэрии сами узнали об этом лишь вечером и сразу же поспешили рассказать об этом людям.

Напомним, семь районов Хабаровского края отключили от отопления.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.