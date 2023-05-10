Благоустройство парка возобновится в Ванино Хабаровского края Фото: администрация Ванинского района

В поселке Ванино Хабаровского края скоро снова начнется благоустройство парка у ручья Пейке. Работы выполнит компания ООО «ДВ-Строй», подрядчик уже завез на место стройматериалы и несколько единиц техники.

- На завершение работ в парке привлечены федеральные средства, объект находится на контроле в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, - рассказали в администрации Ванинского района.

По контракту нужно провести земельные работы и переустроить часть парка. Из-за этого могут возникнуть некоторые неудобства, и жителям придется их потерпеть.

Закончиться благоустройство должно в сентябре.

Напомним, четыре населенных пункта Хабаровского края победили в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Первый этап конкурса уже подошел к концу, организаторы опубликовали его итоги.

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