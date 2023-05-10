30 тысяч гектар сельскохозяйственной земли введут в оборот в Хабаровском крае к 2030 году Фото: правительство Хабаровского края

В район имени Лазо с рабочим визитом приехал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Он проверил, как идет стройка второго этапа мелиоративной осушительной системы и подготовку к посевной на территориях, которые ввели в оборот в прошлом году.

Только в окрестностях Зоевки к 2027 году пригодными для сельского хозяйства станут шесть тысяч гектар земли. Итоговая цель: 30 тысяч гектар до 2030 года.

- По нашему флагманскому проекту «Мелиорация и кластер АПК» продолжаем вводить в оборот земли сельскохозяйственного назначения. Впервые за 20 лет в Хабаровском крае, в районе имени Лазо, развернуто строительство мелиоративной системы площадью 5, 8 тысяч гектаров. В прошлом году были введены в оборот первые 1040 гектаров земель, которые сегодня уже готовятся к посевной, - рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор посмотрел, как готовят поля к засеиванию овсом, и сам лично принял участие в работах, вспахав участок земли. После он проверил строительство мелиоративной осушительной системы. Здесь работы идут по графику, сейчас прокладываются мелиоративные каналы.

К слову, предпринимателям, которые восстанавливают мелиоративные системы или строят новые, часть затрат компенсирует государство. Например, предприятию, о котором говорит губернатор, выплатят половину суммы - 73 миллиона рублей.

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