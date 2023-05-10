Мероприятия ко Дню Победы прошли в районах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край отметил День Победы. Мероприятия прошли во всех районах региона, в основном, их провели на благоустроенных по нацпроекту общественных территориях. Их выбрали сами люди, проголосовав за них в прошлые годы.

- В Хабаровском районе одно из главных мероприятий провели в селе Князе-Волконское. На территории, благоустроенной по нацпроекту, рота почетного караула возложила венок к памятнику «Воинам односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну». В мероприятии приняли участие более 500 человек, – рассказали в правительстве Хабаровского края.

В поселке Корфовский на набережной имени генерал-губернатора Приамурского края А.Н. Корфа прошла реконструкция боя после победы. Также здесь работали интерактивные площадки. Гости могли разобрать и собрать автомат, поиграть в страйкбол и перекусить полевой кухней.

В Николаевске-на-Амуре в городском сквере возложили цветы к памятному знаку «Фронтовое письмо». Также здесь поблагодарили солдат за победу. Особую атмосферу придали световые конструкции в виде алых тюльпанов.

В Охотске жители района собрались у памятника павшим в годы войны. Каждый год здесь звучат песни военных лет. У обелиска Славы в селе Пивань тоже прошли подобные мероприятия.

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