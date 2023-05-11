На руке тату девушки с зонтом: пропавшую Галину Цыбулину ищут в Хабаровске

К поискам исчезнувшей Галины Цыбулиной привлекли хабаровчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошло пять месяцев после пропажи 27-летней Галины Цыбулиной. Жительница Дальнереченска исчезла в январе 2023. Долгие поиски в родном городе не помогли установить ее местоположение, поэтому к розыску подключились волонтеры из соседних регионов. Хабаровчан просят присмотреться к фотографии пропавшей Галины. Возможно, она сейчас находится вдали от дома и нуждается в помощи.

Галина Цыбулина ДПСО «Лига Спас»

- Женщина перестала выходить на связь с родственниками еще в январе. До сих пор никто не знает, где она находится. Просим всех, кто владеет информацией о ее местоположении, позвонить по одному из номеров в полицию 8 (42356) 2-57-05, 102, 112 или волонтерам: 8 924 239-02-64, 8 914 721-22-32, - обратились к жителям Хабаровска волонтеры ДПСО «Лига Спас».

Галина Цыбулина имеет среднее телосложение, темные волосы, рост 165 сантиметров. Среди особых примет женщины - татуировка на левом запястье в виде девушки с зонтом.

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