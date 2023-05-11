Находился на переднем сиденье: ребенка увезли на скорой после ДТП в Хабаровске

Шестилетний ребенок попал в больницу после аварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

10 мая примерно в 20:40 произошла авария в районе дома №60 на Горького. «Ленд Крузер» не пропустил «Тойоту Аква» на повороте, что и стало причиной ДТП. Казалось бы, удар был не сильным, но этого хватило, чтобы маленький ребенок попал в больницу.

- Несовершеннолетний сидел в «Тойоте Аква» на переднем сиденье без автокресла. Перевозить детей без него запрещено. Ребенка увезли в больницу на обследование, - прокомментировали в УГИБДД по Хабаровску.

Водителям напоминают, что перевозить детей младше семи лет в автомобиле можно только с использованием детских удерживающих систем (ДДУ), соответствующих весу и росту ребенка.

Ранее авария, в которой также пострадал ребенок, произошла в Комсомольске. Водитель врезался в столб, высадил раненого мальчика на обочине и уехал.

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