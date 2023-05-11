30 тысяч гектаров земель для сельского хозяйства введут в оборот в Хабаровском крае Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в районе имени Лазо с рабочим визитом. Он проверил строительство мелиоративной осушительной системы, побывал на земельных участках, которые ввели в оборот в 2022 году в рамках опорного проекта «Мелиорация и кластер АПК». Сейчас эти территории готовят к посевной кампании.

Проект «Мелиорация и кластер АПК» должен обеспечить продовольственную безопасность региона. Только в окрестностях села Зоевка до 2027 года панируют ввести около шести тысяч гектаров земель. А к 2030 году посевную площадь в крае хотят увеличить на 30 тысяч гектаров.

- Впервые за 20 лет в районе имени Лазо развернуто строительство мелиоративной системы площадью 5,8 тысячи гектаров. В прошлом году были введены в оборот первые 1040 гектаров земель, которые сегодня уже готовятся к посевной, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона также принял участие в подготовке к засеиванию овсом, вспахав участок земли.

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