Грозил уголовкой: женщина отдала 250 тысяч, чтобы откупиться от наказания в Хабаровском крае

Женщина стала жертвой лжеполицейского в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

57-летняя жительница Вяземского района лишилась 250 тысяч рублей из-за страха перед законом. Ей позвонил мужчина, представившись полицейским. Незнакомец рассказал, что со счета женщины было сделано несколько переводов в другую страну, и это стало поводом для открытия уголовного дела. Звонивший добавил, что разглашение информации по делу может усугубить ситуацию. Поэтому он запретил женщине рассказывать кому-либо о звонке.

Лжеполицейский предложил выход из ситуации, который помог бы замять дело. Он дал инструкции, которые потерпевшая беспрекословно выполнила. Она поставила на смартфон приложение и перевела на продиктованный счет около 250 тысяч рублей. Позже она поняла, что столкнулась с мошенником, и заявила в полицию.

Сейчас устанавливаются личности причастных к преступлению по статье «Мошенничество». Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.

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