10 багги, собранных в ЕАО, передадут военнослужащим в зону проведения СВО
Фото: Правительство ЕАО
Первые 10 багги передаст ЕАО бойцам в зоне СВО. Эти машины собирали на территории автономии за счет личных средств губернатора Ростислава Гольдштейна, собранных денег жителей и бизнесменов, представителей партии «Единой России».
- Все дальневосточные регионы помогают в проведении СВО. Эта помощь всесторонняя: поддержка семей участников военной спецоперации, обеспечение воинских частей, сбор и отправка гуманитарных грузов, создание и поддержка предприятий, которые выпускают продукцию для фронта. В ЕАО многое делается, чтобы приблизить нашу общую победу. Теперь к имеющимся наработкам добавился опыт сборки багги на базе «Нивы». Знаю, что они там очень нужны, - сказал Ростислав Гольдштейн.
Увидеть новые внедорожники смогли накануне и жители ЕАО во время парада Победы. 9 мая машины проехали по улицам Биробиджана.
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