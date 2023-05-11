10 багги, собранных в ЕАО, передадут военнослужащим в зону проведения СВО Фото: Правительство ЕАО

Первые 10 багги передаст ЕАО бойцам в зоне СВО. Эти машины собирали на территории автономии за счет личных средств губернатора Ростислава Гольдштейна, собранных денег жителей и бизнесменов, представителей партии «Единой России».

- Все дальневосточные регионы помогают в проведении СВО. Эта помощь всесторонняя: поддержка семей участников военной спецоперации, обеспечение воинских частей, сбор и отправка гуманитарных грузов, создание и поддержка предприятий, которые выпускают продукцию для фронта. В ЕАО многое делается, чтобы приблизить нашу общую победу. Теперь к имеющимся наработкам добавился опыт сборки багги на базе «Нивы». Знаю, что они там очень нужны, - сказал Ростислав Гольдштейн.

Увидеть новые внедорожники смогли накануне и жители ЕАО во время парада Победы. 9 мая машины проехали по улицам Биробиджана.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.