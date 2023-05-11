Прятала банки в сумке: 67-летняя женщина пыталась пронести на борт запрещенный груз в Хабаровске

Контрабанду черной икры пресекли в аэропорту Хабаровска
Фото: УТ МВД России по ДФО
Сотрудники службы авиационной безопасности задержали в аэропорту имени Г. И. Невельского 67-летнюю жительницу одной из стран Азии. Во время предполетного досмотра у нее в сумке обнаружили банки с черной икрой. Продукт не был маркирован и провозился без сертификатов.
- Запрещенный груз находился в ручной клади. У женщины изъяты два пластиковых контейнеры с икрой осетровых видов рыб общей массой больше одного килограмма, - рассказали в УТ МВД по ДФО.
За попытку контрабанды на женщину завели уголовное дело. Правоохранители собрали доказательства и направили материалы дела в суд для рассмотрения. С подозреваемой взяли подписку о невыезде до вынесения приговора.
Напомним, из России можно вывозить не больше 250 граммов черной икры. Продукция должна быть в заводской упаковке и иметь сертификаты соответствия.
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