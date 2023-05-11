Высокотехнологичная медицина развивается в Хабаровском крае Фото: минздрав Хабаровского края

За последние 10 лет в Хабаровском крае произошел настоящий прорыв в области высокотехнологичной медицины. Количество людей, которые получили помощь с применением передовых технологий, в регионе увеличилось вдвое. Только в 2023 году лечение пройдут более 10 тысяч пациентов.

Больший объем высокотехнологичной помощи приходится на сложные операции. Обычно это случаи заболевания нейрохирургического, ортопедического, офтальмологического и сердечно-сосудистого профилей. В первом квартале 2023 года лечение получили 2,3 тысячи жителей региона.

Развитию технологичной медицины помогает переоснащение лечебных заведений. В крае реализуется нацпроект «Здравоохранение», благодаря которому за последние четыре года в медицинские учреждения поступило больше 800 единиц техники. Общая стоимость оборудования составила 2,9 миллиарда рублей. В этом году ожидается поступление еще 249 аппаратов на сумму свыше 500 миллионов рублей.

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