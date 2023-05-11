Пять нарушений в одном автобусе: хабаровского перевозчика привлекут к ответственности

Прокуратура нашла нарушения в работе перевозчика в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане пожаловались на работу перевозчика, обслуживающего маршрут №87. Когда информация попала в Сеть, прокуратура начала проверку, результаты которой оказались шокирующими. В одном из автобусов обнаружили сразу пять нарушений.

- Водитель пассажирского автобуса не соблюдал схему движения. В момент проверки он не доехал до конечной остановки. В салоне не было карты маршрута и рабочей аппаратуры ГЛОНАСС. Также отсутствовала обязательная информация для пассажиров, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор Индустриального района внес предпринимателю представление. Решается вопрос о привлечении перевозчика к административной ответственности. Прокуратура проконтролирует, чтобы все нарушения на маршруте были устранены.

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