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НовостиОбщество11 мая 2023 1:40

Заплатит полмиллиона: заведующего детсадом оштрафовали за антисанитарию в Хабаровске

Кишечную инфекцию обнаружили в детском саду в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
В хабаровском детском саду нашли кишечную инфекцию

В хабаровском детском саду нашли кишечную инфекцию

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Внимание прокуратуры привлекло сообщение в Сети о заражении кишечной инфекцией воспитанников детского сада №75. В учреждении прошла проверка, которая вскрыла сразу несколько нарушений.

- В детсаду не соблюдался режим дезинфекции и правила использования посуды, игрушек. Три работника пищеблока не прошли подготовку и аттестацию, двое - вакцинацию. В кухне влажная уборка проводилась некачественно, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По результатам проверки к ответственности привлечен исполняющий обязанности заведующего детсадом. За антисанитарию в учреждении его оштрафовали на 500 тысяч рублей. Сейчас в детсаду навели порядок и устранили все нарушения.

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