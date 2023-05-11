Пятнистый пассажир: девятимесячного леопарда отправили из Комсомольска в Казахстан

Маленького леопарда досмотрели в аэропорту Хабаровска перед отправкой в Казахстан Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники Россельхознадзора осмотрели малыша дальневосточного леопарда в аэропорту Хабаровска, которого 5 мая привезли из комсомольского зоологического центра «Питон». Девятимесячного котенка на самолете переправят в Алматы (Казахстан), а после - на машине в Шымкентский государственный зоопарк.

- До отправки в Хабаровск леопард получил разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для экспорта в Казахстан. Животное прошло иммунизацию, обработку и клинический осмотр, по результатам которого дано заключение, что котенок здоров, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В 2023 году в аэропорту Хабаровска побывали еще два хищника. Одним из них был львенок Зевс, которого перенаправляли в Большереченский зоопарк в Омской области

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