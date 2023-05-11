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НовостиОбщество11 мая 2023 2:48

Региональный методический центр для детских садов появится в Хабаровском крае

Его созданием займется Краевой центр образования
Александра ЯВИЩЕНКО
Региональный методический центр для детских садов появится в Хабаровском крае Фото: Краевой центр образования

Региональный методический центр для детских садов появится в Хабаровском крае Фото: Краевой центр образования

Краевой центр образования (КЦО) получит грант в размере 450 тысяч рублей на создание регионального ресурсного методического центра и методической сети дошкольных учреждений. Еще 210 тысяч выделит в рамках софинансирования сам КЦО.

- В Год педагога и наставника на первый план выходит роль работников дошкольных учреждений. От них во многом зависит будущее молодого поколения. Ресурсный методический центр позволит создать комфортные условия для профессионального роста педагогов, сделать программы для дошкольников не только развивающими, но и увлекательными, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Благодаря гранту для педагогов организуют мастер-классы, семинары и курсы. Для детей разработают программу обучения, в которой будут задействованы интерактивные комплексы, робототехника и аддитивные технологии.

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