ООО «Гаваньлеспром» не выплатило зарплаты на 2,6 миллиона рублей в Хабаровском крае

ООО «Гаваньлеспром» не выплатила зарплаты на 2,6 миллиона рублей в Хабаровском крае
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
29 сотрудников ООО «Гаваньлеспром» три месяца не могли получить заработанные деньги. Руководство предприятия не выплачивало зарплаты работникам с января по март 2023 года, накопив долг в 2,6 миллиона рублей.
- Руководителю компании было внесено представление. На основании постановления прокурора работодатель привлечен к ответственности в виде предупреждения за невыплату зарплаты, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Работодателю пришлось погасить долг перед работниками, чтобы избежать более серьезных последствий. Все сотрудники организации получили выплаты в полном объеме.
Ранее прокуратура привлекла к ответственности заведующего детсадом в Хабаровске, где нашли кишечную палочку. Его оштрафовали на полмиллиона рублей за антисанитарию.
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