ООО «Гаваньлеспром» не выплатило зарплаты на 2,6 миллиона рублей в Хабаровском крае

ООО «Гаваньлеспром» не выплатила зарплаты на 2,6 миллиона рублей в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

29 сотрудников ООО «Гаваньлеспром» три месяца не могли получить заработанные деньги. Руководство предприятия не выплачивало зарплаты работникам с января по март 2023 года, накопив долг в 2,6 миллиона рублей.

- Руководителю компании было внесено представление. На основании постановления прокурора работодатель привлечен к ответственности в виде предупреждения за невыплату зарплаты, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Работодателю пришлось погасить долг перед работниками, чтобы избежать более серьезных последствий. Все сотрудники организации получили выплаты в полном объеме.

Ранее прокуратура привлекла к ответственности заведующего детсадом в Хабаровске, где нашли кишечную палочку. Его оштрафовали на полмиллиона рублей за антисанитарию.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.