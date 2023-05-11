Наехала на двух подростков и слиняла: в Комсомольске ищут сбежавшую водительницу седана

Женщина сбила двух девочек и скрылась с места аварии в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Утром 10 мая на Сусанина случилась авария, виновницу которой сейчас разыскивают сотрудники ГИБДД. Черный седан ехал со стороны Орехова, когда двое подростков переходили дорогу по зебре. Водитель не остановился, чтобы пропустить девочек. Вместо этого машина сбила несовершеннолетних и умчалась с места ДТП.

- Авария произошла в районе дома №79 по улице Лазо. Пострадали девочки 14 и 15 лет. Они не запомнили марку машины. Назвали только общие приметы. Им удалось разглядеть, что за рулем была женщина, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

К счастью, травмы у подростков оказались не тяжелыми. Сейчас силы госавтоинспекторов направлены на поиски очевидцев аварии. Свидетелей просят звонить в дежурную часть по телефону 52-44-88.

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