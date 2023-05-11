Больше 130 тысяч рублей за навязанную банком страховку вернула жительница Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

При оформлении кредита жительнице Хабаровска сотрудники банка навязали страхование жизни. Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

- Как правило, в договоре четко прописана страховая организация, условия страхования, и у граждан есть возможность в течение двух недель расторгнуть этот договор и вернуть часть кредитной суммы, - сказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Только в этом случае о страховщике данных не было, да и об условиях договора женщине не рассказали. Зато внесли туда услуги, от которых якобы нельзя отказаться. Сумма переплаты составила почти 70 тысяч рублей.

Против банка Роспотребнадзор принял меры, дело рассматривал суд. Он встал на сторону хабаровчанки, и компания выплатила ей в общей сложности 117,4 тысячи рублей - это и взыскания за навязанные услуги, и компенсация морального вреда, и штраф.

Но история не закончилась. Женщине рассказали, что ей полагаются еще проценты за неправомерное удержание. Она обратилась в суд второй раз. Ей выплатили еще почти 15 тысяч рублей.

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