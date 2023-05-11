«Ночь музеев» пройдет в Хабаровске 20 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставшая традиционной «Ночь музеев» состоится в Хабаровске уже 20 мая. Гостей ждут в Дальневосточном художественном музее с 18:00 до 22:00. Для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу:

- интерактивные квесты;

- настольные игры;

- мастер-классы;

- экскурсии;

- премьера документального кино;

- концертно-развлекательная программа;

- лекции;

- визит в реставрационную мастерскую;

- игры на свежем воздухе.

Гостей научат миниатюрной росписи морской раковины, а во время выставки «Морская месса» пройдет экскурсия «Айвазовский, Куинджи и не только». Еще одна экскурсия «Редкие полотна с Шерлоком Холмсом и Доктором Ватсоном» будет сопровождаться живой музыкой из известных фильмов про сыщика.

Стоимость входа составит от 500 до 800 рублей, детям до трех лет - бесплатно. Оплатить билет можно по «Пушкинской карте».

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