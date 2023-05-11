«Ночь музеев» пройдет в Хабаровске 20 мая
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ставшая традиционной «Ночь музеев» состоится в Хабаровске уже 20 мая. Гостей ждут в Дальневосточном художественном музее с 18:00 до 22:00. Для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу:
- интерактивные квесты;
- настольные игры;
- мастер-классы;
- экскурсии;
- премьера документального кино;
- концертно-развлекательная программа;
- лекции;
- визит в реставрационную мастерскую;
- игры на свежем воздухе.
Гостей научат миниатюрной росписи морской раковины, а во время выставки «Морская месса» пройдет экскурсия «Айвазовский, Куинджи и не только». Еще одна экскурсия «Редкие полотна с Шерлоком Холмсом и Доктором Ватсоном» будет сопровождаться живой музыкой из известных фильмов про сыщика.
Стоимость входа составит от 500 до 800 рублей, детям до трех лет - бесплатно. Оплатить билет можно по «Пушкинской карте».
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