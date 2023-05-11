Хабаровск вошел в десятку популярных направлений на майских праздниках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На майских праздниках россияне много путешествовали. Одним из 10 популярных направлений из Москвы и обратно стал Хабаровск. Об этом рассказали в «Аэрофлоте». Данные приведены за период с 6 по 9 мая.

Краевая столица заняла десятое место. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Также в топе оказались Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Казань, Уфа и Самара.

Среди международных перелетов популярными стали Анталья, Стамбул, Ереван, Пхукет, Дубай, Баку, Минск, Ташкент, Бишкек и Мале.

- С начала мая «Аэрофлот» каждый день проводит распродажи билетов. Благодаря таким акциям стоимость перелета в пиковый период длинных выходных остается доступной для многих пассажиров, - рассказали в авиакомпании.

Напомним, в аэропорту Хабаровска досмотрели маленького леопарда.

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