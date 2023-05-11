Солнечную пятницу обещают Хабаровску 12 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прохладные дни закончились, и уже в грядущую пятницу жителям краевой столицы обещают теплый солнечный день без осадков. Погода в Хабаровске 12 мая будет почти безветренной. Ночью температура упадет до +3, зато днем потеплеет до +22 градусов.

Во всех районах Хабаровского края вероятность осадков 12 мая будет низкой. Никаких шквальных ветров или других погодных явлений не ожидается. Максимальная скорость ветра составит 11-12 метров в секунду.

Теплее всего будет на юге региона. Днем температура поднимется до 16-26 градусов выше ноля. При этом ночью столбик термометра местами покажет до -1 градуса. В центральных районах будет от -5 до +6 ночью и от +8 до +25 днем. В северной части края минимальная температура ночью составит -5, а днем поднимется до +8…+18 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.