Восстановить двор на Световой после ремонта поручил «Водоканалу» мэр Хабаровска

Восстановить двор на Световой после ремонта получил «Водоканалу» мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Жители дома №8 по Световой жили в благоустроенном дворе до нынешней зимы. В это время здесь отремонтировали коммуникации, а разрушения за собой не восстановили. Сделать это в кратчайшие сроки «Водоканалу» поручил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

- Здесь затянули с восстановлением территории. До 15 мая сотрудникам МУП «Водоканал» необходимо произвести полный комплекс работ. Положить асфальт, восстановить газон. Сделать нужно лучше, чем было. После завершения работ я лично осмотрю этот участок, - сказал мэр Хабаровска.

Профильному управлению Сергей Кравчук поручил сформировать список дворов, в которых наблюдается похожая ситуация. Он обратил внимание на то, что собственники могут обустроить двор как за свои деньги, так и по государственным программам.

Например, по программе «1000 дворов» в прошлом году отремонтировали 53 двора, в которых живут больше 35 тысяч человек.

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