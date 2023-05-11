На вопросы жителей в прямом эфире ответит глава Амурского района Фото: ЦУР Хабаровского края

Жители Амурского района смогут задать вопросы своему главе Павлу Боровлеву. Он ответит на них в прямом эфире 12 мая. Трансляция состоится на официальной странице муниципалитета во «ВКонтакте». Те, кто хочет спросить о насущном, должны оставить свои вопросы под постом о прямом эфире.

- «ВКонтакте» - это основная соцсеть, где ведутся паблики государственных учреждений. Еще в конце прошлого года в федеральный закон внесли изменения, согласно которым у органов власти появилась обязанность по созданию и использованию официальных страниц в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. Жители Хабаровского края теперь могут узнавать достоверную информацию из первоисточников, оставлять обращения органам власти и получать на них ответы, - рассказали в Центре управления регионом Хабаровского края.

Некоторые амурчане уже оставили свои вопросы в соцсети, и специалисты приступили к их решению, о чем сообщат в прямом эфире.

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