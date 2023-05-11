Высокий класс пожарной опасности установлен в большинстве районов Хабаровского края Фото: МЧС Хабаровского края

На территории 11 районов Хабаровского края установлен самый высокий класс пожарной опасности - четвертый. А во всем регионе введен особый противопожарный режим. При такой солнечной погоде риск возгорания сухой травы только растет. И чтобы не допустить таких случаев, сотрудники МЧС работают с населением в усиленном режиме.

В Советско-Гаванском районе специалисты работали в садовых товариществах, в Хабаровском районе патрулировали несколько сел. В Хабаровске на острове Большой Уссурийский прошло профилактическое мероприятие. Людям напомнили о правилах и вручили памятки с важными номерами. Листовки оставили и в общественных местах.

- Во время бесед мы рассказываем людям о недопустимости разведения любого открытого огня в условиях действия особого противопожарного режима. Нельзя разводить костры, мангалы, жечь траву в бочках. Любая искра, уголек может привести к печальным последствиям, - рассказала Марина Савченко, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В работе специалистам помогают и беспилотники. С их помощью они смотрят, где есть риск возникновения пожаров.

Традиционно хабаровчанам напомнили об ответственности за нарушение правил.

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