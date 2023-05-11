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НовостиОбщество11 мая 2023 6:10

Сдать долгострои ООО «Диалог» до конца года поручил губернатор Хабаровского края

Своих квартир там ждут 900 человек
Василина ВАСИЛЬЕВА
Сдать долгострои ООО «Диалог» до конца года поручил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Сдать долгострои ООО «Диалог» до конца года поручил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил зампреду правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову сдать долгострои ООО «Диалог» до конца 2023 года. Практически 10 лет свои квартиры в трех многоэтажках ждет 901 человек.

Дома находятся по улицам Кавказской и Салтыкова-Щедрина. Их строительство заканчивает новый подрядчик. Работы идут за счет региона и денег «Фонда развития территорий».

Губернатор проверил обе площадки. 27-этажный дом на 188 квартир уже почти готов, на нем трудятся 120 человек.

- Работа по восстановлению прав пострадавших дольщиков в крае не прекращается. Позиция правительства края в этом вопросе однозначна: каждый, кто вложился в улучшение своих жилищных условий, должен получить ключи от квартиры или деньги, - сказал Михаил Дегтярев.

После окончания работ во дворе появятся детские и спортивные площадки, будут обустроены газоны и высажены деревья.

В Северном микрорайоне возводятся два дома, в которых 845 квартир. Сейчас тут идут общестроительные работы. Стройка идет по графику.

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