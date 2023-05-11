Сдать долгострои ООО «Диалог» до конца года поручил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил зампреду правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову сдать долгострои ООО «Диалог» до конца 2023 года. Практически 10 лет свои квартиры в трех многоэтажках ждет 901 человек.

Дома находятся по улицам Кавказской и Салтыкова-Щедрина. Их строительство заканчивает новый подрядчик. Работы идут за счет региона и денег «Фонда развития территорий».

Губернатор проверил обе площадки. 27-этажный дом на 188 квартир уже почти готов, на нем трудятся 120 человек.

- Работа по восстановлению прав пострадавших дольщиков в крае не прекращается. Позиция правительства края в этом вопросе однозначна: каждый, кто вложился в улучшение своих жилищных условий, должен получить ключи от квартиры или деньги, - сказал Михаил Дегтярев.

После окончания работ во дворе появятся детские и спортивные площадки, будут обустроены газоны и высажены деревья.

В Северном микрорайоне возводятся два дома, в которых 845 квартир. Сейчас тут идут общестроительные работы. Стройка идет по графику.

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