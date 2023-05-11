Отловленные в Хабаровском крае две тигрицы успешно добывают оленей

Обе тигрицы, пойманные в Хабаровском крае, успешно проходят реабилитацию Фото: Скриншот с видео

Обе тигрицы, пойманные в Хабаровском крае, успешно проходят реабилитацию. Напомним, что звери убивали собак и скот в населенных пунктах. Взрослая хищница была травмирована, молодая - здорова.

Тигрицу постарше отловили 2 марта возле села Арсеньево. Она убила собаку и забралась под веранду местного жителя. Осмотр показал, что у кошки нет трех когтевых фаланг на одной из передних лап. Также ей купировали отмороженный кончик хвоста.

Хищницу, получившую временную кличку Молодая, поймали 3 апреля возле поселка Золотой. Она пришла на участок за собакой, но здесь ее поджидали охотоведы. Они обездвижили тигрицу и отправили на реабилитацию.

- Обе хищницы (и взрослая, и молодая) успешно отохотились и добыли себе по оленю, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Сейчас решается вопрос о выпуске обеих тигриц в дикую природу.

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