Забыл нажать на кнопку: хабаровчанин оставил почти 80 тысяч рублей в банкомате

Мужчина украл деньги из банкомата в Хабаровске Фото: Анастасия Осипова

Ситуация произошла еще в январе, когда хабаровчанин пришел в отделение банка на Карла Маркса, чтобы положить деньги на счет через банкомат. Мужчина положил в лоток 79 тысяч рублей, но забыл нажать на кнопку, чтобы деньги зачислились на счет, и ушел. Следом за ним к банкомату подошел другой клиент. Он заметил пачку купюр, забрал ее и быстро удалился.

Отсутствие денег на карте потерпевший обнаружил позже. Тогда он обратился в полицию с заявлением о краже.

- По подозрению в преступлении был задержан 31-летний житель Краснофлотского района. Раньше он не имел проблем с законом. В его квартире нашли 50 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Материалы передали в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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