Wink представляет сериал «Операция «Неман» по мотивам знаменитого романа «Момент истины»

Фото: «Ростелеком»

Онлайн-кинотеатр Wink предлагает к просмотру все пять серий новой военной драмы «Операция «Неман» (16+). «Операция «Неман» - совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals. Также премьера сериала состоялась в эфире РЕН ТВ.

Фото: «Ростелеком»

В «Операции «Неман» объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшен-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками. Сериал снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Беларуси. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алехиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Фото: «Ростелеком»

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В сериале снялись Александр Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.

Основной постер и характер-постеры: https://disk.yandex.ru/d/wpJOSkVaVFcotg

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ImD2g017TwA

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/GBvPgVZMRf90Ig

«Для Wink стало хорошей традицией накануне Дня Победы устраивать цифровую премьеру захватывающего контента про Великую Отечественную войну - наши зрители всегда с большим интересом смотрят военно-исторические кино и сериалы. В прошлом году мы до телеэфира на РЕН ТВ показали проект «СМЕРШ. Продолжение», и он заслуженно вошел в топ просмотров. «Операция «Неман» будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев. Все они шаг за шагом разрушали планы врага и делали победу неизбежной. В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряженный шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное - это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним», - отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

Фото: «Ростелеком»

О сериале «Операция «Неман» (16+)

Год производства: 2023

Страна: Россия

Жанр: исторический; военная драма

Количество серий: 5

Производство: Star Media Vision при участии и поддержке РЕН ТВ, телеканала «Звезда» и онлайн-кинотеатра Wink

Авторы сценария: Валентин Спиридонов, Роман Лебедев, Дарья Коростелева, Александр Самойлов

Режиссер: Сергей Виноградов

Оператор-постановщик: Алексей Федоров

Художник-постановщик: Мавлодод Фаросатшоев

Композитор: Владимир Сайко

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Алексей Пиманов

Продюсеры: Андрей Тартаков, Владимир Филимонов, Анатолий Тупицын

В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская, Александр Абрамович и другие.

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