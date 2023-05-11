В Хабаровске стартовали гидравлические испытания теплосетей

Фото: Олег УКЛАДОВ

СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) приступило к проведению испытаний на теплотрассах краевой столицы.

Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2023-2024 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.

С 10 по 12 мая проходят гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). В этот период от горячего водоснабжения отключат потребителей, проживающих в следующих районах: Кировский район в границах: Амурский бульвар - Джамбула - ул. Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар. Центральный район в границах: Амурский бульвар, улицы Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриальный район в границах - ул. Калинина - пер. Доступный - Волочаевская, Гамарника (четная сторона).

С 15 по 19 мая пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19). От горячего водоснабжения будут отключены потребители Индустриального района. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до ул. Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, Костромская, Промышленная. В Хабаровском районе - поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка.

Важно! Перенесены даты испытаний и текущего ремонта котельной в Волочаевском городке. Они пройдут с 5 по 11 июня. В этот период времени горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей в районе улицы Подгаева.

Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.