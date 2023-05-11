Хабаровчане провели майские праздники на дачах и в Приморье

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В этом году большинство хабаровчан провели длинные майские выходные на загородных участках в соседней Еврейской автономии и на морских побережьях Приморья. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем за аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

У дальневосточников на майские праздники был востребован отдых в Китае, Таиланде и Турции. Из Хабаровского края в Поднебесную уехало 54% туристов, в Таиланд 9,5%, и на Турцию пришлось почти 6% выездного турпотока.

Вместе с тем хабаровчане не спешат отказываться от внутреннего туризма, но все же большинство майские праздники провело на своих дачных участках в Еврейской автономии (58,4%). Почти 15% выбрали прогулки по бухтам Приморского края, и всего 4% отправились в столицу.

После открытия границ и возобновления прямых рейсов в Россию постепенно возвращаются туристы из Китая. В Хабаровске они составляют больше половины от всех въезжающих иностранных гостей. При этом регион занимает третье место по количеству китайских туристов, уступая только Приморью и Амурской области.

«К началу дачного сезона инженеры компании провели модернизацию сети в пяти районах Еврейской автономии. Здесь расположены загородные садовые участки большого количества хабаровчан, а популярность такого отдыха растет каждый год. Мы запустили дополнительный «дальнобойный» слой LTE, чтобы садоводы могли на высокой скорости пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, в том числе делиться фотографиями посадок и урожая через мессенджеры и соцсети, смотреть фильмы и сериалы на смартфоне, и всегда оставаться на связи с родными и близкими», - прокомментировал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.