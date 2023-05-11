Автобусы № 17 изменят схему движения 12 мая в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

12 мая в Хабаровске изменится схема движения автобусов по маршруту №17, который следует от «Госбанка» до «Спиртзавода». Временные неудобства будут связаны с ремонтом отрезка дороги на железнодорожном переезде на Салтыкова-Щедрина. Улицу перекроют до вечера.

- Проезд будет закрыт для всех видов транспорта с 9:30 до 15:30. В это время на ж/д переезде будут проводиться ремонтные работы. Автобусы №17 будут ходить до перекрытого участка маршрута, - рассказали в управлении транспорта Хабаровска.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Получить справочную информацию можно по телефону диспетчерской службы 45-00-56. Также все изменения касательно работы автобусов публикуются на сайте «Транспорт27.рф».

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