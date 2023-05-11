Больше полумиллиона рублей отдала мошенникам жительница Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Очередная жительница Хабаровского края попалась на уловки мошенников. В полицию обратилась 63-летняя женщина из Николаевска-на-Амуре. Она стала жертвой телефонных аферистов.

- На ее мобильный телефон позвонила незнакомка, преставившаяся работником одного из кредитных учреждений. Звонившая сообщила, что злоумышленники пытаются оформить потребительский кредит на имя пенсионерки. Для отмены финансовой операции ей необходимо взять «встречный» займ и перевести денежные средства на якобы безопасный счет, - рассказали в УМВД России Хабаровского края.

Женщина выполнила все указания и потеряла 550 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Преступника ищет полиция. А пока оперативники напоминают, что не стоит верить звонящим, и лучше сначала обратиться в свой банк лично.

Ранее жительница Хабаровска смогла вернуть больше 130 тысяч рублей за навязанную банком страховку.

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