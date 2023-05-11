Грузовик перевернулся в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД

В Комсомольске-на-Амуре на улице Пионерской произошло ДТП. Столкнулись грузовик и иномарка. Это случилось 11 мая около 15 часов в районе дома №39.

- Водитель грузовика Isuzu Elf при выезде на перекресток неравнозначных дорог не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Toyota Harrier, который двигался по главной дороге и впоследствии перевернулся, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

За рулем автомобиля был 22-летний молодой человек, который водит три года. В иномарке ехал мужчина 44 лет.

В итоге травмы получили два человека: водитель иномарки и 31-летний пассажир грузовика. Мужчины пострадали не сильно, им назначили амбулаторное лечение.

Между тем в Комсомольске ищут водительницу седана, которая сбила двух девочек-подростков и сбежала с места ДТП. Авария произошла утром 10 мая на улице Сусанина.

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