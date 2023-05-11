Готовность детских лагерей к лету проверили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Меньше месяца осталось до самых любимых каникул детей. В Хабаровском крае уже готовятся к летней оздоровительной кампании. Работу в этом направлении проверили первый зампрокурора края Сергей Лубенец, министр образования и науки Виктория Хлебникова и сенатор РФ Андрей Базилевский.

В этом году Хабаровский край стал одним из 15 участников федеральной программы. Краю выделили 78,5 миллиона рублей на строительство в лагерях быстровозводимых корпусов, что поможет создать 200 дополнительных мест. Четыре здания появятся в центрах «Созвездие» и «Шарголь». В первом монтаж уже закончен, идут отделочные работы. Они закончатся до 25 мая.

- Этим летом в лагерях отдохнут больше 72 тысяч ребят. Двери откроют более 420 организаций. Путевок в продаже осталось совсем немного, советуем поторопиться тем, кто еще не успел их приобрести. Официальный реестр лагерей размещен на сайте минобрнауки края, рекомендуем пользоваться им при выборе учреждения, - сказала Виктория Хлебникова.

Комиссия осмотрела также лагеря «Мир детства» и «Океан». Смены в них начнутся 3 и 7 июня соответственно. Вопросы безопасности находятся под особым контролем прокуратуры.

К тому же родители могут получить компенсацию затрат на путевки. В прошлом году на это потратили 56 миллионов рублей.

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