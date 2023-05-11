Комплексно благоустроить сквер на Пятой площадке поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается голосование за благоустройство общественных территорий. В рейтинге лидирует площадка на улице Аксенова. Если она победит, то сквер благоустроят в 2024 году.

- Здесь нужно будет провести целый комплекс работ. Эта территория подвержена обводнению. Обратите внимание на то, чтобы в проекте общественного пространства было предусмотрено водоотведение. Также проработайте вопрос включения дорог, которые проходят вдоль сквера, в программу ремонта на следующий год, - дал указания специалистам Сергей Кравчук.

Мэр осмотрел общественную территорию и обратил внимание на то, что после окончания работ здесь нужно высадить новые деревья и провести санитарную обрезку старых. Тогда территория станет местом притяжения для жителей Индустриального района.

Напомним, голосование за благоустройство продлится до 31 мая. Выбрать территорию можно на сайте Za.gorodsreda.ru. Общественное пространство, которое станет лидером в рейтинге, приведут в порядок в 2024 году.

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