Больше 70 человек эвакуировали при пожаре в подвале в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме по улице Васянина в Комсомольске-на-Амуре 11 мая загорелся подвал. Информация о происшествии поступила в МЧС в 17:34. На место происшествия выехали пожарные подразделения. На месте работала скорая помощь, 22 сотрудника МЧС и шесть спецмашин.

Приехав на место, пожарные увидели, что дым идет из подвала. Специалисты тут же начали работу. Пришлось эвакуировать людей.

- По причине задымления до прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 70 человек. Пожарные эвакуировали пятерых человек, из них двое со спасустройствами, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Полностью потушили огонь в 18:36. Горели 15 квадратных метров. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась: при пожаре никто не пострадал.

Точная причина возгорания пока неизвестна.

Между тем пожар, унесший жизни двух человек в Хабаровском крае, оказался поджогом.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.