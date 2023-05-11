Больше 70 человек эвакуировали при пожаре в подвале в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В доме по улице Васянина в Комсомольске-на-Амуре 11 мая загорелся подвал. Информация о происшествии поступила в МЧС в 17:34. На место происшествия выехали пожарные подразделения. На месте работала скорая помощь, 22 сотрудника МЧС и шесть спецмашин.
Приехав на место, пожарные увидели, что дым идет из подвала. Специалисты тут же начали работу. Пришлось эвакуировать людей.
- По причине задымления до прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 70 человек. Пожарные эвакуировали пятерых человек, из них двое со спасустройствами, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Полностью потушили огонь в 18:36. Горели 15 квадратных метров. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась: при пожаре никто не пострадал.
Точная причина возгорания пока неизвестна.
Между тем пожар, унесший жизни двух человек в Хабаровском крае, оказался поджогом.
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