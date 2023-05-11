Подросток попал в больницу после ДТП в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска
Вечером 11 мая на улице Шевчука в Хабаровске случилась авария. Примерно в 17:30 столкнулись две иномарки - Nissan March и Тoyota Ipsum. Без пострадавших не обошлось.
В ГИБДД рассказали, что в аварии травмы получил ребенок 14 лет. Он ехал в автомобиле Nissan March. Подростка пришлось доставить в больницу, там он проходит обследование врачей. Точное его состояние не сообщается.
Причина дорожно-транспортного происшествия также неизвестна. Судя по фото, авария произошла при попытке проехать перекресток.
Между тем в Комсомольске-на-Амуре ищут женину, которая сбила двоих девочек-подростков. Водительница наехала на них утром 10 мая на улице Сусанина и подло сбежала с места происшествия. Известно, что она ехала на черном седане, а дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Запомнить марку машины девочкам 14 и 15 лет не удалось.
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