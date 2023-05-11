Дорогу перекроют в районе имени Лазо Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе имени Лазо запланирован ремонт водопропускной трубы через реку Хоменгу. Из-за это перекроют дорогу «Сидима-Золотой-Сукпай» в направлении к поселкам Золотой и Сукпай. Об этом сообщает районная администрация.

- Будет ограничен проезд всех видов транспорта с 15:00 15 мая до 19:00 19 мая, - рассказали представители администрации района имени Лазо.

Жителей региона, планирующих проезд на этом участке, планируют учесть эту информацию и перестроить свои маршруты.

Сезон ремонтов и перекрытий в самом разгаре. Работы запланированы практически в каждом городе. Напомним, в Магадане до конца лета перекроют улицу Пролетарскую. рабочие выйдут на нее уже 15 мая, и с этого дня проехать по ней станет невозможным. Из-за этого восемь автобусов изменят свои схемы движения.

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