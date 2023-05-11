Деревья в сквере «Стрелка» высадил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в преддверии 165-летия города прошла экоакция «Посади дерево». К ней присоединился мэр города и сотрудники авиакомпании «Аврора», отметившей 10-летие.

- Мы живем в городе, который создаем своими руками. Гораздо приятнее гулять по улицам, если их украшают молодые деревья и кустарники. Наш любимый Хабаровск должен быть чистым, опрятным, уютным и зеленым. Я благодарен вам за участие в таких социально значимых акциях, за ваш вклад в развитие краевой столицы. Это был наш первый опыт совместного взаимодействия по озеленению города и надеюсь, что мы продолжим плодотворное сотрудничество, - сказал мэр города.

В будущем это место хотят назвать «Аллеей авиаторов». Всего здесь появилось 25 новых хвойных деревьев. Участники мероприятия надеются, что аллея украсит дорогу в аэропорт, куда пассажиры часто добираются по Матвеевскому шоссе. Поэтому и было принято решение украсить его елочками, ведь они остаются зелеными круглый год.

В среднем, возраст каждого саженца – 5-7 лет. В будущем под контроль территорию хочет взять авиакомпания «Аврора». Сотрудники будут проводить здесь субботники и следить за ее состоянием.

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