Пересмотреть срок расселения из аварийного жилья требует прокуратура Биробиджана

Фото: прокуратура ЕАО

Прокуратура Биробиджана провела проверку после обращения жильцов дома №45 по улице Советской. Люди пожаловались на плохое состояние здания. Дом признан аварийным, но новые квартиры никто не получил.

- В 2016 году указанный дом, 1938 года постройки, признан аварийным и подлежащим сносу. Его техническое состояние не отвечает установленным требованиям, несущие конструкции и кровля повреждены и деформированы. В подъезде штукатурное покрытие стен и потолков разрушено, имеются следы проникновения влаги, электропроводка и система водоотведения находятся в аварийном состоянии, что представляет опасность для жизни и здоровья проживающих в нем граждан, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Двор захламлен, выгребную яму долго не чистили. Однако расселить жильцов пообещали до 2027 года. Прокуратура попросила администрацию срок пересмотреть.

К слову, это не первая проверка, связанная с этим домом. Администрация уже получала представления от прокуратуры и требования расселить людей раньше. Но они остались без внимания.

Прокуратура подала иск в суд, его сейчас рассматривают.

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