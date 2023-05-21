В Хабаровске выбрали лучших водителей автобусов Фото: телеграм-канал министра транспорта Хабаровского края

В Хабаровске прошел конкурс профмастерства среди водителей автобусов. Накануне лучших в своей профессии выбрали среди водителей муниципальных маршрутов общественного транспорта. Конкурс приурочен к грядущему дню рождения города. Как сообщила Елена Горбачева, министр транспорта Хабаровского края, в этом году мероприятие прошло в широком праздничном формате.

Состязания проходили в два этапа, сначала водителей проверяли по теории, а затем и на практике. Конкурсанты отрабатывали упражнения «остановка», «бокс», «колея», «тоннельные ворота», «эстафета», «змейка» и «стоп-линия». Все эти этапы маневры необходимы водителям в работе каждый день.

По результатам конкурса лучшим водителем малого класса автобусов выбрали Аркадия Ермакова. В среднем классе автобусов победил водитель Денис Железнов. На большом классе автобусов победу забрал Алексей Столяренко. Водители трудятся на предприятии ИП В. И. Артамонов.

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