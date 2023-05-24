Четыре человека сильно пострадали в аварии на улице Суворова в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Днем 24 мая в Хабаровске произошла жуткая авария, в которой едва не погибли несколько человек. Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим.

В 12:40 на перекрестке Суворова и Сунгарийской столкнулись грузовик «Мазда-Титан» и «Тойота-Сиента». От удара легковушку развернуло, а большегруз врезался в столб.

- В ДТП пострадали четыре человека. Им потребовалась медицинская помощь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

В Сети опубликовали видео с места аварии, на котором видно, что пассажиры и водитель легковушки ранены. У одного из мужчин разбита голова. Женщина перемотала ему голову, чтобы остановить кровь. После в ролике показаны люди, которые остались сидеть в машине. На заднем сиденье женщина. Видно, как из ее рта также струится кровь. На сиденье водителя - мужчина с травмой шеи, а на пассажирском месте - еще одна женщина. Ее состояние оценить по кадрам нет возможности.

В ГИБДД уточнили, что угрозы жизни пострадавших нет. На месте аварии работает группа административного расследования, которая установит обстоятельства и виновника аварии.

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