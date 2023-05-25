Пал травы потушили в Хабаровске Фото: Михаил Дегтярев

В районе села Ракитное 25 мая спасатели потушили пал травы. Утром, около 9 часов, им сообщили о возгорании на Дачном острове. На левый берег Амура отправились шесть человек на катере, позже к ним поехала группа пожарных.

- С помощью ранцевых огнетушителей локализованы два очага пожара, не допущено распространения огня к дачным постройкам. В этот раз пламя не успело сильно разойтись, и его быстро ликвидировали на площади около 50 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные поговорили с дачниками и попросили их не забывать о правилах безопасности. Мобильные группы продолжают дежурить на островах Кабельный и Большой Уссурийский. Круглые сутки они проверяют обстановку и разговаривают с населением.

Напомним, лесные пожары приблизились к двум поселкам Хабаровского края. Их тушат 66 человек.

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