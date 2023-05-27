Машина загорелась в автовозе на трассе в Хабаровском крае

Машина загорелась в автовазе на трассе в Хабаровском крае Фото: скриншот

На трассе в Хабаровском крае случился пожар. На 38 километре Владивостокского шоссе загорелся автомобиль, который перевозили в автовозе. Кадры появились в социальных сетях.

На видео заметно, как полыхает машина на нижнем ярусе грузового автомобиля. Неподалеку виднеется указатель с надписью «Чирки» - поселка в Хабаровском крае.

Пламя начало быстро распространяться. На кадрах видно, как оно охватило автомобиль и пытается добраться до другого транспортного средства.

- На происшествие реагировало подразделение из района имени Лазо краевой противопожарной службы. Вызов поступил 27 мая около пяти утра. Специалисты провели смыв топлива, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

От автомобиля валит сильный дым. Очевидцы пытались потушить огонь своими силами. Удалось ли им справиться, пока неизвестно. Причина пожара тоже не ясна.

Напомним, ранее в Хабаровском крае на трассе произошла страшная авария. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и влетел под фуру, перевозившую газ.

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