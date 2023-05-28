Хабаровские креаторы выступили на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» Фото: пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

Представители креативных индустрий из Хабаровского края выступили на фестивале-форуме «Российская креативная неделя». Он прошел во Владивостоке с 25 по 27 мая.

Светлана Вавилина, руководитель проекта «О!каменелости. Дальневосточная экспедиция» рассказала об опыте проведения выставки-лаборатории. Проект направлен на популяризацию знаний о дальневосточных ученых-палеонтологов и геологов. В первую очередь об открытиях рассказывают детям и их семьям, расширяя представление об этих науках.

Илья Кузнецов, руководитель «Мечталета» и Александра Дубовская, председатель ХКОО «Развитие анимационного искусства в Хабаровском крае», рассказали о будущих планах в области мультипликации. Кирилл Кравчук, директор школы креативных индустрий, рассказал о скором открытии в Хабаровске нового учреждения в сфере креативной индустрии.

- В Хабаровском крае есть все возможности развиваться в сфере креативных индустрий. Мы создаем комфортную среду для жизни, чтобы творческий продукт, создаваемый в регионе, стал востребованным и конкурентоспособным, – сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В Хабаровске благодаря грантам от Президентского фонда культурных инициатив оборудовано 19 детских анимационных студий. Также проведены конкурсы мультипликации, фестивали кино, музыкальные концерты и другие мероприятия. Летом в городе впервые состоится межрегиональный фестиваль театров кукол, куда приедут представители со всего Дальнего Востока.

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