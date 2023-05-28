Комсомольская-на-Амуре прокуратура проверит случай взрыва, в котором пострадал самогонщик Фото: Telegram/@komsagram

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре взяла на контроль происшествие, в котором пострадал самогонщик. Аппарат для перегонки взорвался в квартире на Дикопольцева полшестого утра. От детонации в доме выбило стекла, также повредило машины, припаркованные у дома.

46-летний хозяин дома получил сильнейшие ожоги, с которыми его доставили в больницу. Остальные жильцы не пострадали. Всего осколками стекла повредило семь машин, сильно повреждены оконные рамы квартиры. К счастью, пожара удалось избежать.

- Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органом следствия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Как объяснили в МЧС, хлопок произошел из-за скоплений спирта в самогонном аппарате. Конструкция не выдержала и с силой взорвалась. В настоящее время ведется расследование происшествия. Ее проводят сотрудники СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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