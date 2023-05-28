Можно ли оставлять ноутбук на ночь на зарядке?

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Если оставлять ноутбук подключенным к сети на всю ночь, это не приведет к мгновенному повреждению батареи. Однако примерно через год вы заметите, что емкость аккумулятора значительно уменьшилась. Почему так происходит рассказал менеджер по портативной технике МегаФона Виталий Дубынин.

Существует три основных фактора, которые влияют на срок службы аккумулятора. К ним относятся цикл заряда/разряда, уровень напряжения и высокие температуры.

Многие пользователи ноутбуков совершают ошибку, когда регулярно оставляют заряжаться ноутбук всю ночь, тем самым подвергая его воздействию высоких температур.

Важно понимать, что любые высокие температуры могут отрицательно влиять на аккумуляторы. Когда вы оставляете ноутбук постоянно включенным, батарея выделяет тепло. Это вредно для внутренних компонентов. Исследование показало, что если вы храните аккумулятор постоянно заряженным на 100% при температуре выше 30 градусов в течение одного года, то максимальная емкость аккумулятора упадёт до 65%.

Чтобы избежать ухудшения характеристик аккумулятора, старайтесь не оставлять свой гаджет подключенным к сети на всю ночь. Если вы планируете оставить его на длительное хранение, лучше вынуть аккумулятор из корпуса или хранить ноутбук в прохладном месте, где температура не превышает 30 градусов. Эксперт отметил, что эта проблема касается прежде всего современных моделей ноутбуков, у которых литий-полимерная батарея.

Но не стоит забывать, что аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки до предполагаемого снижения своей производительности. Один цикл – это полный расход заряда аккумулятора от 100% до 0%. Оптимальный вариант ставить устройство заряжаться, когда остаётся не меньше 10% заряда, зарядить до 100% и сразу отключить от сети. Таким образом, аккумулятор выдержит значительно больше циклов зарядки. Максимальное количество циклов может быть разным в зависимости от модели ноутбука.

Некоторые модели оснащены контроллерами, которые следят за процессом зарядки. Как только аккумулятор оказывается заряжен на 100%, подача тока прекращается. Возобновляется она только после того, как некоторое количество энергии будет потрачено. При этом зарядка происходит малыми токами, которые не сильно влияют на остаточный ресурс батареи.

Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора лучше отказаться от привычки постоянно оставлять ноутбук подключенным к сети или дожидаться его полной разрядки. А также старайтесь избегать большого перепада температур.